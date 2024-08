Bom dia!

Os incêndios que fustigam ininterruptamente a Região, agora afastados de zonas urbanas ao 11.º dia, deixaram um rasto de destruição. O JM fez o caminho percorrido pelas chamas e deparou-se com residentes cansados e um cenário desolador. Aviões Canadair realizaram descargas no Pico Ruivo, Ponta do Sol e São Vicente. Prior antecipa tempo quente e chuva fraca no fim de semana. Eduardo Jesus refere que as chamas não afetaram o Turismo. Rafaela Fernandes faz contas aos danos e disponibiliza apoios.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca uma tragédia. Pais perdem filha após derrocada no Faial. Os turistas espanhóis foram surpreendidos por uma queda de pedras na Levada da Água de Alto. A jovem morreu no local, o casal ficou ferido.

Merece também relevo nesta edição um Antes e Depois. Shopping ultrapassou polémica do quarteirão Leacock. O ambicioso projeto para o Funchal Centrum foi controverso e moroso. Hoje, poucos se lembram da contestação.

Quanto à sinistralidade, saiba que foi um semana com 74 acidentes e 13 detenções por excesso de álcool.

Destaque ainda para as festas: Slow J fez vibrar São Vicente, Folclore animou Ponta do Sol.

Tudo isto e muito mais no seu JM de hoje!