Em causa, a circunstância de estar uma única funcionária ao serviço no balcão disponível para carregamento, no Almirante Reis.

Os passageiros queixam-se dos tempos de espera para carregar os passes Siga, os quais só podem ser carregados em certos quiosques, designadamente junto ao Almirante Reis e na Horários do Funchal, no Centro Comercial Anadia, hoje fechada, ao contrário do que antes acontecia com os utilizadores a poderem fazer o carregamento em mais sítios, como nos terminais payshop ou nas várias máquinas. Atualmente, não é possível e as filas adensam-se, com pessoas a aguardar.

Gera maior ira por parte dos utilizadores, a circunstância de, conforme transmitido, a única funcionária que se encontra ao serviço no quiosque Almirante Reis, ter parado o serviço.

Segundo comentários no local, a funcionária terá dito que iria tirar meia hora para ir almoçar e só depois regressaria.

A fila tem à volta de duas dezenas de pessoas, muitas das quais indignadas a reiterar que vão formalizar reclamações. Algumas delas, inclusive, estiveram na fila e, quando chegadas ao balcão, devido a problemas técnicos, não puderam fazer o carregamento do seu passe.

Segundo uma delas, alegadamente, pela circunstância te estarem aparelhos inativos neste momento, o que ainda demora mais tempo num serviço que normalmente seria rápido.