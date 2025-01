O grupo parlamentar do PSD Madeira manifesta a sua indignação “perante a fuga permanente da vice-diretora Geral do Conselho de Direção do ISAL, Sancha de Campanella, aos esclarecimentos sobre a grave situação daquela instituição-

Em comunicado divulgado há instantes, os parlamentares sociais-democratas dizem que desde a aprovação, em outubro de 2024, o PS, o presidente da Comissão, a pedido da deputada Sancha de Campanella, “têm desrespeitado os trabalhos parlamentares, pois já passaram 3 meses e a deputada recusa-se a colaborar com o Parlamento, fugindo às suas obrigações, curiosamente as mesmas que exige a terceiros.

“Esta dualidade de critérios evidencia uma incoerência gritante, pois, enquanto exige transparência e prestação de contas de outros, Sancha refugia-se na justiça para evitar ser ouvida sobre questões que ela própria é responsável.

“O PSD não vai colaborar nesta tentativa de branqueamento da verdade e de ludibriar os alunos e as famílias que são as maiores vítimas deste processo, que carece de muitos esclarecimentos por parte dos seus principais responsáveis. E muito menos aceitará que Partidos ou Deputados desrespeitem a Assembleia Legislativa em benefício dos seus interesses pessoais”, avisam.