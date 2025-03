O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um comunicado a alertar para condições meteorológicas adversas no arquipélago da Madeira devido à depressão intitulada de Martinho. A influência deste sistema de baixas pressões far-se-á sentir entre os dias 18 e 20 de março, trazendo precipitação forte, vento intenso e aumento da agitação marítima.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um comunicado alertando para condições meteorológicas adversas no arquipélago da Madeira devido à depressão Martinho. A influência deste sistema de baixas pressões far-se-á sentir entre os dias 18 e 20 de março, trazendo precipitação forte, vento intenso e aumento da agitação marítima.

De acordo com o IPMA, a depressão Martinho estará centrada a sul do arquipélago, por volta das 12h UTC do dia 19 de março, aproximadamente em 35.0°N e 18.0°W, com uma pressão atmosférica de 997hPa no seu centro. Esta situação irá provocar um agravamento do estado do tempo na Região.

Segundo as previsões divulgadas em comunicado, a precipitação, por vezes forte, terá início no dia 18 de março, acompanhada por um aumento da intensidade do vento. Este soprará inicialmente de sudoeste, rodando para oeste a partir da manhã do dia 19.

As rajadas de vento poderão atingir valores entre os 80 e 90 km/h, sendo ainda mais intensas nas terras altas, onde se prevê que possam chegar aos 110 a 120 km/h. A agitação marítima também será significativa, com ondas de oeste/noroeste de 4 a 5 metros, podendo temporariamente atingir 5 a 6 metros na costa norte e na ilha do Porto Santo.

Face à severidade das condições previstas, o IPMA já emitiu avisos meteorológicos, sendo que foi ativado o aviso amarelo para precipitação e emitidos avisos de nível laranja para vento e agitação marítima.

A entidade aconselha ao acompanhamento das previsões meteorológicas e dos avisos, sendo esperada uma natural evolução da depressão Martinho.