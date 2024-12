A Câmara Municipal do Funchal (CMF), informa que quatro trabalhadores do Departamento de Cultura da Câmara Municipal do Funchal realizaram, recentemente, uma formação em Beja, parceria com o Pax Julia, o emblemático teatro da capital do baixo Alentejo.

A formação “Mediação e Participação” foi promovida ainda pela Direção-Geral das Artes (DGARTES).

“Esta formação integra a 3ª edição do Plano de Valorização e Qualificação dos Recursos Humanos da Rede de Teatro e Cineteatros Portugueses (RTCP), um programa que visa qualificar os profissionais que atuam em equipamentos culturais por todo o país. O Teatro Municipal Baltazar Dias, um espaço municipal cultural, é parte integrante desta rede, reforçando o papel central do município na promoção de práticas culturais acessíveis e inclusivas. Este módulo de 16 horas, conduzido pela mediadora cultural Margarida Mata, explorou as técnicas e práticas de mediação e participação cultural em teatros e cineteatros. Com uma abordagem prática e teórica, o curso abordou a relação entre programação, mediação e público, destacando a importância do trabalho dos mediadores na criação de experiências significativas e inclusivas”, é descrito em nota à imprensa.