Demissionário Paulo Pereira é candidato à TaxisRAM

Depois da demissão devido a problemas judiciais ocorridos no passado mês de fevereiro, o anterior presidente pode suceder-se a si próprio.

Paulo Pereira entrega esta tarde a sua recandidatura às eleições da Associação de Táxis e Outros Transportes (TaxisRAM), agendadas para 26 de março, depois das várias demissões que aconteceram nas últimas semanas.

Tal como o JM deu conta na sua edição do passado dia 1 de março, a crise na associação dos profissionais de táxis começou com a demissão do próprio Paulo Pereira, anterior presidente, devido a problemas com a justiça. Hoje é o último dia para entrega das listas ao presidente da Assembleia Geral, Juan Carlos Ferreira e, apurou o JM, Paulo Pereira vai avançar para concorrer às eleições.

“Apresentarei ainda hoje uma lista à direção da ‘TaxisRAM’, neste que é o último dia para entrega das listas candidatas à direção. Vou apresentar uma nova lista, com o objetivo de erguer a nossa Associação”, afirmou ao JM, para logo deixar claro: “Isto não é para criar divisões. Recandidato-me depois de muitos pedidos dos colegas taxistas, muitos pediram para voltar a dar a dinâmica que se perdeu depois da minha demissão. Depois de muito pensar, decidi voltar e fazer aquilo que, infelizmente, não me deixaram fazer”.

Sobre a situação na justiça, Paulo Pereira confia que os tribunais vão contribuir para a “clarificação”.“Estou muito disponível para disputar a liderança e voltar a representar com muito orgulho esta classe profissional. Temos a responsabilidade de, nas eleições e depois disso, unir os taxistas, lutar e defender os interesses do setor do táxi”, conclui.