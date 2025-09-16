Debate JM: Batista defende reforço do número de viagens aéreas em janeiro

No debate promovido pelo JM, Nuno Batista defendeu o reforço da ligação aérea no mês de janeiro.

Propõe no mínimo três voos diários, fora do circuito regional, com 200 lugares por trajeto e os mesmos apoios do subsídio de mobilidade e descontos do ferry.

“Não me parece que a solução mais importante seja a substituição por um barco”.

Batista sublinha que a sazonalidade diminuiu, mas que a oferta atual em janeiro é insuficiente face à procura.

“A verdade é que a sazonalidade diminuiu, mas, no mês de janeiro, continuamos a ter um transporte de 1000 pessoas para 100, 150 passageiros. Para já, para mim, a solução passa pela parte área”, fundamentou.

Acompanhe nas plataformas digitais o debate autárquico dedicado ao concelho do Porto Santo, uma iniciativa do JM e da rádio JMFM, em parceria com o canal NaMinhaTerra TV. Em estúdio estão Nuno Batista, candidato da coligação PSD/CDS, Luís Bettencourt, que lidera o projeto do UNE, e Nádia Melim, PS.