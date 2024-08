Quem o diz é o presidente da Junta de Freguesia do Curral das Freiras, Manuel Salustino, a reiterar ter sido uma noite “bastante intensa, mas a temperatura da noite baixou e ajudou às operações”, conforme declarou esta manhã ao JM.

“Hoje, de manhã, a situação está contida com labaredas só na zona da Fajã das Galinhas”, continuou o presidente, alertando, todavia, que a situação “não está controlada”.

“Foi uma noite bastante trabalhosa no Curral das Freiras e também no Jardim da Serra. Temos aqui duas frentes de fogo, com vários focos. Aqui, no Curral das Freiras, foi essencialmente na zona do Colmeal e aqui, também no centro, junto à zona da Igreja e do cemitério, Fajã das Galinhas e Jardim da Serra”, descreveu, sublinhando serem as zonas mais críticas.

Ressalvou, ademais, que a prioridade são as vidas humanas e depois o património, no caso as casas e infraestruturas.

Também adiantou que cerca de 160 pessoas foram retiradas das suas casas.

Deflagra, desde quarta-feira, um incêndio que começou no concelho da Ribeira Brava e atinge já o concelho de Câmara de Lobos.