Bom dia e bom domingo!

- A freguesia do Curral das Freiras assinala hoje o seu 234.º aniversário. Às 10h00, no auditório da freguesia, a sessão solene com homenagem aos antigos autarcas.

- Pelas 10h00, o Serviço Municipal de Proteção Civil e a Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal, vão realizar um exercício/simulacro intitulado “Canavial 2024”, no Pináculo, São Gonçalo.

- A partir das 11h00, a Quinta Pedagógica dos Prazeres organiza a XI edição da Mostra de Espantalhos.

- Entre as 15h00 e as 20h00, a 7.ª edição do ‘Pérola Wine Festival”, no Hotel Savoy.

- Começa às 18h00, com entrada livre, no Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo, o concerto do ‘Ciclo de Concertos Comentados’ da Orquestra Académica do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, sob a direção do maestro Francisco Loreto.