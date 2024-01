Cunha e Silva marca agenda do PSD e terá recusado ser solução provisória

A rápida visita de João Cunha e Silva à Quinta Vigia teve um duplo propósito, apurou o JM junto de fontes social-democratas.

Por um lado, Cunha e Silva, na qualidade de presidente da Mesa do Congresso do PSD-Madeira terá acertado com Miguel Albuquerque algumas datas importantes, nomeadamente um Conselho Regional extraordinário para os próximos dias.

Por outro, o antigo vice-presidente do Governo e da Assembleia regional terá sido sondado para assumir uma solução provisória, e imediata, para ser indicado pelo partido como presidente do Governo Regional.

De acordo com as mesmas fontes, Cunha Silva acertou o calendário do partido, mas terá recusado ser a solução provisória para o PSD no âmbito da atual crise política.

Apesar destas indicações, a verdade é que continuam a ‘chover’ nomes de eventuais soluções para assumir o cargo que Miguel Albuquerque está prestes a deixar.