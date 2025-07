Os CTT continuam sem saber quando vão terminar os constrangimentos informáticos que têm impedido os pagamentos dos reembolsos de viagens dos residentes na Região Autónoma da Madeira.

Uma fonte oficial da empresa adiantou hoje ao JM que está a trabalhar em conjunto com a Autoridade Tributária para a resolução dos problemas, mas não se compromete com um prazo para o regresso à normalidade do sistema.

“Os CTT continuam a registar constrangimentos no acesso à plataforma da Autoridade Tributária. As duas entidades estão a trabalhar para a resolução da situação com a maior brevidade possível”, referiu a fonte oficial da empresa que faz o processamento dos pagamentos dos reembolsos.

O JM também questionou a empresa sobre os casos dos residentes cujos prazos para levantamento dos reembolsos terminaram durante o período em que foram registadas estas falhas. Em resposta, a empresa garante que estas pessoas não serão prejudicadas.

“Relativamente ao prazo legal para a obtenção do reembolso, os CTT informam que, devido a esta indisponibilidade do sistema, será garantido o pagamento dos reembolsos atrasados. Nenhum cidadão ficará prejudicado”, declarou fonte oficial dos CTT.