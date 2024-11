A presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, antes da abertura da iluminação natalícia no Mercado dos Lavradores, lembrou a dinâmica do histórico edifício funchalense, lembrando os incumprimentos regularizados no que toca aos arrendatários.

“Porque o mercado, desde que tomamos posse, era uma situação que largas dezenas de comerciantes estavam numa situação de incumprimento contratual pós-Covid. E que nós, foi a primeira medida que, na área do executivo e na área fiscal em concreto, fizemos um benefício para poderem assumir os 200 mil euros que era de incumprimento que vinha do anterior executivo. Conosco arranjamos formas de não pagarem esse valor, a parte do agravamento, fizemos planos de prestações para ser paga a prestação corrente ao longo de diversos anos e com isso revitalizamos o mercado”, disse a autarca, vincando que o Mercado é por isso lançando para “lançar as grandes festas”.

Relativamente à noite do mercado, de 23 de dezembro, não revelou pormenores, remetendo para a conferência de imprensa dedicada ao evento que irá ocorrer brevemente.