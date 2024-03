Bom dia e feliz Domingo de Páscoa!

Em domingo de Páscoa, os cristãos celebram a Ressurreição de Jesus.

Para além do encontro de famílias à mesa para a tradicional gastronomia desta deste dia, e as crianças à procura dos Ovos de Chocolate escondidos pela casa e no jardim, na manhã deste domingo, na catedral madeirense vão decorrer as celebrações religiosas presididas pelo bispo do Funchal, D. Nuno Brás.

*10h30, a Procissão da Ressurreição

*11h00, a Missa Solene