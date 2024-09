Decorre, na sala de audiência do piso 1 do Juízo Central Criminal do Funchal, o julgamento do caso do homem que matou a companheira a tiro na Meia Légua. Factos que remontam a maio de 2023 e que, ao longo desta manhã, voltaram a ser relatados ao Tribunal com a presença de quatro testemunhas, entre as quais o inspetor responsável pelo relatório final da Polícia Judiciária.

Preside ao coletivo a juíza Teresa de Sousa. Nas alegações, a procuradora do Ministério Público pediu a condenação de Ernesto Pestana por homicídio qualificado.

