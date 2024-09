CRESCER estimula desenvolvimento das crianças com ‘Yoga a Brincar’

O CRESCER - Centro de apoio ao desenvolvimento infantil, anuncia um novo serviço, intitulado ‘Yoga a Brincar’, com o objetivo de ir ao encontro de abordagens diferenciadas para estimular e apoiar o desenvolvimento das crianças.

“Esta prática oferece inúmeros benefícios para o desenvolvimento emocional, físico e cognitivo da criança, contribuindo para uma educação mais integral e para a paz no mundo”, expressa o centro, em comunicado.

Estas práticas, que envolvem exercícios de respiração, de movimento corporal, técnicas de atenção e concentração, entre outros, ajudam , segundo a associação, as crianças na regulação das suas emoções e no conhecimento do seu corpo. Entre “muitos benefícios”, a entidade destaca “a redução do stress e da ansiedade, o aumento da concentração e do foco, o desenvolvimento da inteligência emocional, mais domínio corporal e disciplina, o aumento da autoestima e da confiança, a promoção da saúde física, assim como melhorias no comportamento social”.

“A proposta é para brincar, mover o corpo, dançar, cantar, contar e construir histórias, criar, desenhar, ouvir, sentir, silenciar, fazendo das aulas de yoga, com recurso às histórias e canções, ao yoga, à meditação e ao mindfulness, uma brincadeira prazerosa no caminho da aprendizagem”, esclarece, acrescentando que, “o trabalho com as histórias e o yoga leva a que a criança possa manifestar os seus desejos, as suas emoções, os seus anseios, angústias e frustrações de forma mais livre e leve, num espaço seguro e de confiança. Crianças mais serenas crescem mais confiantes e tolerantes”.

Assim, as aulas yoga têm como objetivo maior “melhorar a qualidade de vida das crianças sendo o seu principal alicerce a união corpo, mente e coração”.