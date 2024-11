Numa altura em que é o PSD, pela voz de Bruno Melim, a questionar José Costa Velho, o representante do Sindicato Nacional de Proteção Civil diz que não é bombeiro, apenas técnico, mas que conhece a Região. Embora nunca tenha feito estudo de escarpas, diz não estar habilitado para responder a Bruno Melim sobre como deveria ter sido a resposta no local onde as chamas espoletaram. Ainda assim, acredita que a resposta tinha que ser mais rápida. Bruno Melim, que se muniu do relatório da Autoridade de Proteção Civil, questionou José Costa Velho sobre se não foram os bombeiros, os responsáveis pela forma como se atuou no combate ao fogo? Este respondeu que não são os bombeiros a decidir, mas alguém que os coordena.

Bruno Melim, aproveitou a Comissão de Inquérito sobre Responsabilidades nos Incêndios para fazer perguntas sobre o que se passou em 2019, quando Cafôfo estava na presidência da Câmara Municipal do Funchal e passou os municipais para sapadores. Esta questão colocada por Bruno Melim desencadeou algum descontentamento junto de José Costa Velho, que começou por referir que, nesse ano, o sindicato estava em formação. Além disso, recusou qualquer ligação com qualquer partido, recusando qualquer acusação que, indiretamente, estaria a ser feita pelo deputado do PSD na Assembleia Legislativa da Madeira e que te integra a comissão de inquérito.