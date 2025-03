O tradicional Cortejo Trapalhão saiu esta tarde às ruas de Porto Santo, celebrando o Entrudo com muita folia e criatividade, como pode ver na galeria de imagens acima.

Organizado pelo gabinete da Cultura do município, o evento contou com a participação das trupes madeirenses Animad e Geringonça, percorrendo as principais artérias de Vila Baleira.

O desfile teve início no Centro Comunitário e termina na Praça do Município, onde são entregues os prémios aos melhores disfarces em várias categorias. A animação continua com a atuação da Roda de Samba Melro Preto.