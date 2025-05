Bom dia! É quinta-feira!

* Associação Sem Limites - IPSS promove entre hoje e amanhã as Jornadas ASL 2025, no Hotel The Views Baía, um evento que visa promover a partilha de conhecimento, experiências e boas práticas nas áreas da deficiência, inclusão e qualidade de vida. A sessão de abertura terá lugar pelas 9h30, e contará com a presença da secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido.

* A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia leva a efeito, entre hoje e amanhã, no auditório da Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes, as ‘II Jornadas Técnico – Pedagógicas: Inclusão em foco: desafios e práticas em contexto escolar’. O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, estará presente, pelas 9h30, na sessão de abertura destas Jornadas.

* Terá lugar hoje, às 9h30, a reunião do executivo da Câmara Municipal do Funchal. As declarações no final da reunião estão previstas para as 12h00.

* O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, vai estar pelas 11h00 na inauguração das Unidades Elvira e Lucena, da Casa de Saúde São João de Deus, localizada no sítio do Trapiche, em Santo António.

* O secretário regional da Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, visita pelas 11h00 uma exploração agrícola, privada, de hortofrutícolas, que combina a produção em estufas e ao ar livre. A exploração situa-se nos Jardins da Tabua, Ribeira Brava. Pelas 20h00 estará presente na sessão solene comemorativa do 510.º Aniversário da Freguesia de Campanário, cuja cerimónia decorrerá no salão paroquial.

* Anualmente, a associação Casa do Voluntário organiza o evento para celebrar o Dia Internacional Da Família. Com este evento, a associação pretende destacar a importância da família, reforçando a mensagem de união, amor, respeito e compreensão necessários para um bom relacionamento de todos os elementos que compõem a família. Esta comemoração irá realizar-se hoje, entre as 14h00 e as 17h30, no Parque Urbano da Nazaré, em São Martinho.

* O Teatro Municipal Baltazar Dias recebe hoje e até dia 18 de maio a comédia ‘Jantar para UM’, uma produção da Teatro Feiticeiro do Norte. O espetáculo, encenado por Ricardo Neves-Neves e interpretado por Élvio Camacho e Paula Erra, tem subida ao palco marcada para as 15h00 e a segunda sessão às 20h00.

* Na Galeria Anjos Teixeira, à Rua João de Deus n.º 12, no Funchal, tem lugar às 19h00 a conversa ‘O Canto IX e a Mulher na obra camoniana’, com Francisco Simões.