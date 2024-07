A celebração dos 44 anos do Conselho Regional da Ordem dos Advogados está a decorrer esta tarde no Centro Cultural e de Investigação do Funchal.

Esta celebração acontece pela primeira vez. Artur Baptista, presidente da direção, não tem explicação para que tal nunca tenha acontecido e assinala o facto de acontecer neste que é o seu primeiro mandato.

A cerimónia conta com a presença da bastonária Fernanda de Almeida Pinheiro, de Miguel Albuquerque, Ireneu Barreto, entre outras individualidades.A sessão começou com os parabéns a você e com um vídeo sobre a história da instituição, com testemunhos de antigos dirigentes.