Conselheiros do PSD acreditam em Albuquerque e em Calado

Entre os vários dirigentes que usaram da palavra no Conselho Regional do PSD desta tarde, no Funchal, ouviram-se várias referências elogiosas tanto para Miguel Albuquerque como para Pedro Calado.

O ainda presidente do PSD e do Governo Regional foi fortemente aplaudido em vários momentos e ouviu alguns incentivos de dirigentes como Miguel de Sousa, Guilherme Silva ou Bruno Pereira.

Também o ex-presidente da Câmara do Funchal teve palavras de incentivo com dirigentes a dizerem que acreditam na inocência dos dois políticos e dos dois empresários.