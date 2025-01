O Funchal continua a ser o concelho de preferência para a construção de empreendimentos de habitação de luxo.

Um ainda está em fase de pré-lançamento, mas está a ser promovido como um investimento de luxo no Amparo. Trata-se de “The Empire” (O império), com 18 T3 e um T4, com valores entre os 1,5 milhões e os dois milhões de euros. Com uma piscina infinita no topo, este prédio é para quem queira – e possa – viver num edifício promotor de “uma vida glamorosa”.

Nas Madalenas, em Santo António, o empreendimento ‘Madalenas Living’, com 18 unidades habitacionais compostas por T1, T2 e T3. Os t2 custam no mínimo 440 mil euros. O projeto é da Remax Elite II.

No centro do Funchal, freguesia da Sé, o Edifício Major é composto por poucos apartamentos, perto do Jardim Municipal ou centro comercial Plaza.

Na ‘zona premium’, na Estrada Monumental está a ser construído o ‘Monumental 181’, com 27 apartamentos “de arquitetura contemporânea e elegante”.

