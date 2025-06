Oito personalidades e uma instituição serão condecoradas pelo Governo Regional na cerimónia de imposição de insígnias honoríficas, no Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses.

A cerimónia, que terá lugar a partir das 12 horas, na Sala Azul do Centro de Congressos da Madeira, servirá para distinguir Guilherme Silva, Miguel de Sousa, Adolfo Schön, Giuseppe Sofrà, Maria Luís Sousa e Silva, Raul Julião da Silva, Rui Marote, e Victor Prior, além do Centro Social e Paroquial de Santa Cecília.

Conheça os resumos biográficos de cada um dos agraciados, recolhidos pelo Governo Regional e transcritos abaixo na íntegra:

“Insígnia Autonómica de Valor (Cordão)

Guilherme Henrique Valente Rodrigues da Silva (Cordão)

Nasceu na freguesia de São Martinho, no Funchal, a 16 de julho de 1943. Destacou-se desde jovem pelo seu envolvimento em atividades estudantis, colaborando com rádios, jornais e liderando a Juventude Escolar Católica. Mais tarde, mudou-se para Lisboa, onde se licenciou em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa, em 1968.

Antes de iniciar a carreira de advogado em 1973, trabalhou no Ministério Público e serviu como oficial miliciano em Moçambique, entre 1970 e 1972, durante o serviço militar obrigatório.

Em 1987, foi eleito deputado à Assembleia da República, onde teve um percurso marcante: liderou comissões importantes, como a das Reprivatizações, e participou em áreas como os Direitos Humanos, Assuntos Constitucionais e Timor-Leste. Manteve sempre uma ligação próxima à sua terra natal, a Madeira, colaborando com o Governo Regional e várias instituições locais.

Teve um papel ativo no Partido Social Democrata (PSD), tanto a nível nacional como regional, e desempenhou funções em várias organizações, como a ANAM (Aeroportos da Madeira), a Cabo TV Madeirense e o Clube Desportivo Nacional.

Entre 2010 e 2015, representou Portugal em encontros parlamentares internacionais, liderando cimeiras luso-espanholas e a delegação portuguesa na União Interparlamentar. Coordenou também as celebrações dos 600 anos da descoberta da Madeira e Porto Santo.

Para além da sua atividade como advogado, escreveu vários livros sobre Direito e assuntos europeus. Entre os mais conhecidos estão: “Tratado de Roma”, “O Ato Único Europeu – Anotado e Comentado”, e “Segredo de Estado – da Constituição à Lei”.

Em 2015, foi condecorado com a Comenda da Ordem do Infante D. Henrique pelo Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, em reconhecimento pelo seu contributo como advogado, político e cidadão dedicado à Causa Pública.

Miguel José Luís de Sousa (Cordão)

Nasceu na freguesia da Sé, no Funchal, a 11 de maio de 1953, formou-se em Finanças pelo Instituto Superior de Economia da Universidade de Lisboa. Regressou à Madeira, onde teve uma carreira destacada no Governo Regional entre 1978 e 1992. Durante esse período, foi Diretor Regional dos Transportes, Secretário Regional das Finanças, Economia e Transportes, e Vice-Presidente do Governo Regional.

Teve um papel fundamental no desenvolvimento das infraestruturas regionais, especialmente nos transportes, com destaque para a construção e ampliação de portos e aeroportos, e na modernização das comunicações da Região. Participou também na criação do Centro Internacional de Negócios da Madeira e do Registo Internacional de Navios.

Entre 1992 e 2019, foi deputado e Vice-Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, tendo também sido eleito duas vezes para a Assembleia da República. De 1993 a 2024, foi CEO da Empresa de Cervejas da Madeira, contribuindo fortemente para o crescimento da empresa.

Ligado ao desporto desde jovem, participou em provas de automobilismo e esteve envolvido na gestão do Clube Desportivo Nacional. Foi um grande impulsionador do golfe na Madeira, presidiu ao Clube de Golfe do Santo da Serra, foi Vice-Presidente da Federação Portuguesa de Golfe e ajudou no planeamento e promoção do campo de golfe do Porto Santo.

É membro, desde 2018, do Royal & Ancient Golf Club de St. Andrews e administrador, em Madrid, da Fundação Severiano Ballesteros.

Insígnia Autonómica de Bons Serviços (medalha)

ADOLFO SCHÖN - ORQUIDÁRIO MADEIRA (medalha)

É uma figura importante na história do Orquidário da Madeira. Em 2016, um incêndio destruiu o orquidário da Madeira, causando a perda de cerca de 43 mil plantas, incluindo a coleção pessoal de Adolfo Schön. Lutador, a devastação despertou a atenção para a necessidade de proteger e valorizar este espaço natural e a sua coleção de plantas.

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA CECÍLIA – CSPSC (medalha)

É uma Instituição Particular de Solidariedade Social reconhecida como de utilidade pública, fundada a 22 de novembro de 1995.

Após a sua constituição, celebrou protocolos com o Instituto de Segurança Social da Madeira, em 1996 e com a Secretaria Regional da Educação em 1997, assegurando deste modo os recursos para as suas atividades.

A instituição promove a solidariedade, apoia populações carenciadas, valoriza as famílias e desenvolve ações culturais, educativas e profissionais. Iniciou a sua atividade com um jardim de infância e atividades de tempos livres, tendo mais tarde expandido a sua ação social para o ensino de adultos, formação e valorização profissional, e atividades juvenis. Possui ainda, um Centro de Dia e de Convívio.

Entre 2011 e 2021, implementou programas de inclusão social, apoio a idosos e distribuição de alimentos. Atualmente, conta com 45 colaboradores e mantém parcerias com entidades públicas e associações, sendo uma referência nas respostas sociais na Região Autónoma da Madeira.

GIUSEPPE MARIA SOFRÀ (medalha)

Nasceu em Reggio Calabria, em Itália, a 6 de janeiro de 1967.

É licenciado em Economia e Comércio pela Universidade de Messina, com especialização em Direito Administrativo.

Começou a carreira nos anos 1990 e, em 1996, juntou-se ao Grupo Saipem, uma multinacional ligada à energia e construção, com foco na extração de petróleo e gás.

Em 1999, mudou-se para a Madeira para integrar a filial Saipem Portugal Comércio Marítimo, onde começou como responsável administrativo e gerente. Desde 2014, é o Administrador-Delegado da empresa.

Ao longo dos anos, integrou-se na comunidade madeirense e tornou-se uma figura reconhecida pela aposta no desenvolvimento local.

Sob a sua liderança, a empresa tem crescido de forma sustentável, colaborando com fornecedores portugueses e contribuindo para a economia regional.

Hoje, conta com mais de 100 colaboradores e desempenha um papel importante na diversificação e no fortalecimento do tecido económico da Madeira.

MARIA LUÍSA SOUSA E SILVA (medalha)

Nasceu na freguesia de São Pedro, no Funchal, a 21 de outubro de 1943.

Iniciou os estudos no Hospício Princesa D. Amélia e posteriormente no Liceu do Funchal.

Ingressou na RTP-Madeira em 1972, onde fez toda a sua carreira até à aposentação em 2004.

Começou nos serviços administrativos da estação televisiva, passando a locutora em 1974.

Em 1976, tornou-se a primeira mulher jornalista da estação e uma das pioneiras do jornalismo televisivo em Portugal.

Na imprensa escrita, colaborou desde os primeiros tempos no Jornal Comércio do Funchal.

Ficou reconhecida pelo rigor e ética profissional.

Em 2019, a Direção Regional da Madeira do Sindicato dos Jornalistas por ocasião das celebrações do seu 28.º aniversário, prestou-lhe uma sentida homenagem, reconhecendo-a como uma figura marcante do jornalismo madeirense, cuja influência marcou gerações.

RAUL JULIÃO DA SILVA (medalha)

Nasceu na freguesia de São Pedro, no Funchal, a 9 de janeiro de 1950.

Começou a trabalhar aos 12 anos para ajudar a família e, entre 1972 e 1974, cumpriu o serviço militar, participando na Guerra do Ultramar. Depois de regressar à Madeira, formou família e continuou a sua vida profissional.

Desde jovem, sempre teve uma grande paixão pelo Carnaval. Em 1981, juntou-se à trupe “Os Sambistas”, que mais tarde passou a chamar-se “Os Cariocas”. Este grupo, inspirado no Carnaval brasileiro, destacou-se pela inovação ao incluir passistas, músicos e percussão (bateria).

Em 1990, já na qualidade de presidente, liderou a formalização do grupo como associação, passando a designar-se oficialmente “Os Cariocas - Associação Cultural e Recreativa Escola de Samba, conhecida como “Os Cariocas.”

Ao longo de mais de 40 anos, manteve-se ininterruptamente ligado ao projeto, tornando-se uma figura marcante no Carnaval madeirense.

A sua vida é um exemplo de dedicação, espírito de comunidade e amor pela cultura.

RUI RODRIGUES OLIM MAROTE (medalha)

Nasceu a 3 de julho de 1946, na freguesia de São Pedro, no Funchal, iniciou atividade no BPI, tendo sido admitido nos quadros de pessoal da entidade bancária a 24 de maio de 1973. Foi posteriormente integrado no Banco Pinto & Sotto Maior, onde exerceu funções até maio de 1979.

A 18 de junho de 1979, iniciou funções na extinta Caixa Económica do Funchal, passando, em 1988, a integrar os quadros de pessoal do Banco Internacional do Funchal – Banif até 1992, altura em que passou a fazer parte dos quadros do Banco de Comércio e Indústria, representando o banco na Região Autónoma da Madeira até 1994.

Nesse ano, é eleito, após as eleições autárquicas de dezembro de 1993, vereador da Câmara Municipal do Funchal, mantendo-se na equipa camarária até novembro de 2005.

Rui Rodrigues Olim Marote destacou-se também pelo seu percurso no mundo do futebol. Começou por exercer, entre 1980 e 1982, as funções de Diretor de Futebol do Club Sport Marítimo, tendo sido indicado, no ano seguinte, para o cargo de Presidente da Direção da Associação de Futebol da Madeira, cargo que desempenhou durante 42 anos.

Foi também membro da Comissão para elaboração da proposta do Estatuto de Dirigente Desportivo e sócio fundador e presidente da Associação de Dirigentes Desportivos da Região Autónoma da Madeira.

No seu curriculum, Rui Rodrigues Olim Marote soma ainda as funções de coordenador da Mesa do Plenário das Associações Distritais e Regionais de Futebol, entre 2017 e 2021, a frequência do curso de Dirigentes Desportivos pela Universidade Católica do Porto e de diversas formações na área desportiva.

VÍCTOR MANUEL MARTINS SOARES PRIOR (medalha)

Nasceu em Mêda, distrito da Guarda, a 11 de agosto de 1961 e é meteorologista de profissão.

Licenciou-se em Física na Universidade de Aveiro, fez uma pós-graduação em Gestão do Ambiente no ITEC/IST, o Mestrado em Ciência Geofísicas com especialização em Meteorologia na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e doutoramento em Física na área da Meteorologia, na Universidade de Aveiro.

Iniciou a sua atividade em 1988 no Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG), como bolseiro de projeto de investigação, seguindo-se o estágio probatório para Meteorologista e em 2003 era meteorologista assessor principal.

Participou em vários projetos de investigação nacionais e internacionais, em colaboração com entidades congéneres, com centros de investigação e Universidades.

No INMG, mais tarde Instituto de Meteorologia, foi corresponsável pela implementação dos sistemas automáticos de observação de superfície, altitude, deteção de raios e radares meteorológicos.

Foi coordenador do Centro de Processamento e Previsão Numéria do Tempo e em novembro de 2008 foi colocado na Delegação Regional da Madeira, onde se manteve até fevereiro de 2025.

Presentemente, é Diretor do Departamento de Meteorologia e Geofísica, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera - IPMA.”