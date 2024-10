A partir do dia 27 de outubro, domingo, entrarão em vigor alterações no serviço de transporte para o Pico do Areeiro com a implementação do horário de inverno e a mudança da paragem de chegada e partida no Funchal.

De acordo com nota da Horários do Funchal, no que respeita ao horário de inverno, a única alteração é a antecipação da hora de saída do Pico do Areeiro, que ocorrerá às 18h00, uma hora mais cedo em relação ao horário atual.

“Relativamente à paragem no Funchal, devido ao aumento significativo do fluxo de passageiros nas atuais paragens das carreiras 20 e 21”, a empresa decidiu transferir o ponto de partida e chegada para a paragem situada junto ao teleférico paragem Teleférico-Término (4A), facilitando assim o embarque e desembarque dos utilizadores.

A empresa convida optar pelo autocarro como meio de transporte até ao Pico do Areeiro, contribuindo para a preservação ambiental e para a proteção deste importante ponto turístico, tornando-o mais acessível e seguro para todos os visitantes.

Para mais informações visite Horários do Funchal - Pico do Areeiro