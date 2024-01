Congresso PS/M: Pedro Nuno Santos chega ao congresso sem prestar declarações

O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, chegou há momentos ao Centro de Congressos da Madeira, para discursar na cerimónia de encerramento do XXI Congresso Regional do PS/Madeira.

À entrada do espaço, o novo líder socialista escusou-se a prestar declarações à comunicação social, remetendo para o discurso que irá marcar, juntamente com o do presidente do PS/Madeira, Paulo Cafôfo, para a sessão de encerramento.