O Congresso Global Educação, Solidariedade e Evangelização, que hoje encerra, foi transmitido através das redes sociais, está registado em vídeo e vai ter um livro com todas as comunicações realizadas.

O livro, anunciado por José Eduardo Franco, será em português, inglês e francês, as três línguas dos intervenientes e participantes.

Fazendo um balanço do evento, o presidente da Comissão Científica do Congresso disse que foram cumpridos todos os objetivos a que se propôs, do passado ao futuro, passando pelas necessidades educativas do presente com contributos de todos os cantos do Mundo.

A sessão oficial de encerramento deste congresso que assinala os 100 anos da chegada à Madeira da Congregação da Apresentação de Maria e reuniu quatro centenas de participantes, conta com a presença da presidente da Assembleia Legislativa, Rubina Leal, do secretário regional da Educação, Jorge Carvalho, e da presidente da câmara do Funchal, Cristina Pedra, e autoridades religiosas, nomeadamente o bispo do Funchal, Nuno Brás.