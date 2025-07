Arranca esta manhã, no hotel Pestana Casino Park, o congresso global ‘Educação, Solidariedade e Evangelização: Da Europa para a Madeira, da Madeira para o Mundo’, uma iniciativa inédita promovida pela Congregação das Irmãs da Apresentação de Maria que reúne, até sexta-feira, mais de 400 participantes de 23 países e quatro continentes.

A sessão de abertura marca o início de um evento que assinala o centenário da presença da congregação na Madeira e pretende refletir sobre os grandes desafios da educação, da solidariedade e da espiritualidade no mundo contemporâneo. A cerimónia conta com a presença de várias entidades civis, religiosas e académicas, numa manhã que marca simbolicamente o arranque de um congresso com ambições globais.

O cardeal e bispo de Setúbal Américo Aguiar – que chegará “em cima da hora” devido aos congestionamentos no aeroporto, segundo a organização -, o representante da República para a Madeira, Ireneu Barreto, o bispo do Funchal, D. Nuno Brás e a madre superiora da Congregação da Apresentação de Maria, Maria dos Anjos Alves, que vem de Roma, são algumas das figuras com presença marcada para este evento. Participam também o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e reitores de três universidades.

Sob coordenação científica do historiador madeirense José Eduardo Franco, o congresso destaca-se pela participação de mais de uma centena de investigadores e especialistas de renome internacional. Entre os nomes confirmados estão Pierre Antoine Fabre (França), Carlos Fiolhais (Portugal), Paula Buley (EUA), Corazon Sunga (Filipinas) e Pepe Menéndez (Espanha), entre muitos outros académicos provenientes de universidades e centros de investigação de referência.

O programa, que se estende por cinco dias, combina sessões académicas com momentos culturais e de convívio, pensados para dar a conhecer o património e as tradições da ilha aos participantes estrangeiros. Estão também previstas visitas guiadas à Sé do Funchal e ao Museu de Arte Sacra, um passeio à volta da ilha, uma ida aos Jardins do Monte Palace e até a recriação de um arraial madeirense.

Dirigido a professores, agentes culturais e pastorais, investigadores, funcionários públicos e profissionais do setor turístico, o congresso que conta com uma centena de investigadores pretende ser um espaço de pensamento crítico sobre o papel da fé, da cultura e da educação num mundo em mudança. O programa completo pode ser consultado em https://congresso.externatoam.com.