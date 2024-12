Confira o programa da XI Edição do Evento “Cantar as Janeiras” no Estreito

A Casa do Povo do Estreito de Câmara de Lobos irá promover no próximo dia 4 de janeiro, entre as 20h00 e as 02h00, no Mercado Municipal do Estreito de Câmara de Lobos, a XI.ª Edição do Evento “Cantar as Janeiras”.

Com esta inicitiva, os oganizadores pretendem juntar famílias, grupos de amigos e instituições que, com ou sem instrumentos promovam o convívio, a alegria, os bons costumes e as tradições desta época natalícia.

Este evento, realizado desde o ano 2013 por esta Instituição, tem crescido cada ano que passa, integrando sempre novidades, por forma a que todos os públicos participem nas comemorações desta época, que consideramos “A Festa”.

Neste ano, o Programa contempla o Grupo de Tocares e Cantares de Músicas Tradicionais do Centro Comunitário Regional, o Grupo de Folclore da Casa do Povo de Santa Cruz, a Tuna da Casa do Povo de Machico, um Mega Bolo Rei com 40 metros para distribuir por todos os presentes e as atuações do Grupo Musical Os D`Passagem e do Artista Miro Freitas. Para finalizar a noite teremos a atuação do DJ Sil.

Para além da componente musical e a exemplo da última edição, o “Cantar das Janeiras” irá contar com um “Mercadinho de Natal”, onde as Casas do Povo do Concelho de Câmara de Lobos irão promover as iguarias típicas de cada freguesia para todos os visitantes.

O evento “Cantar as Janeiras” conta com o apoio do Governo Regional da Madeira, através da Direção Regional da Cidadania e dos Assuntos Sociais (Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude), do Município de Câmara de Lobos e da Junta de Freguesia do Estreito de Câmara de Lobos.