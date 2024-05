O ‘MSC All-Stars of the Sea Portugal’ decorreu no domingo, dia 5 de maio, e distinguiu os melhores parceiros agentes de viagens que mais contribuíram para os excelentes resultados que a MSC Cruzeiros teve em 2023, assim como visou comemorar os 15 anos da abertura do escritório da MSC Cruzeiros em Portugal.

No evento que contou com a presença de mais de 400 convidados a bordo do MSC Divina, em Lisboa, foram entregues 20 prémios, dos quais 12 deles foram atribuídos de acordo com a produção na respetiva categoria e 8 deles prémios de reconhecimento pela cooperação em diversas áreas com os diversos parceiros galardoados.

O ‘MSC All-Stars at the Sea Portugal’ iniciou-se com um cocktail de boas-vindas no Black & White Lounge, onde os convidados puderam desfrutar de bebidas de boas-vindas e de alguns aperitivos.

Mais tarde, os convidados deslocaram-se para o Teatro, onde se assistiu a um espetáculo dos ABBA no início do evento, seguido por um breve discurso de apresentação realizado pelo Diretor-Geral da MSC Cruzeiros, Eduardo Cabrita, e pelo Vice-President Global Sales da MSC Cruises, Leonardo Massa.

Posteriormente, foram entregues os 20 prémios que distinguiram os melhores parceiros de viagens ao longo do ano de 2023, assim como se pôde observar um vídeo alusivo aos 15 anos da MSC Cruzeiros em Portugal.

Por último, realizou-se um Jantar de Gala no Restaurante Black Grab no deck 6, antes de os passageiros desembarcarem.

Prémios de Produção:

Categoria “Best F.I.T Agency” - Viagens El Corte Inglés

Categoria “Best Groups Agency” - Viagens Abreu- Dept. Cruzeiros

Categoria “Best Fly & Cruise Agency” - Travel Splendor

Categoria “Best Yacht Club Agency” - Easy Go

Categoria “Best World Cruise Agency” - GlobalSea CruiseXperts

Categoria “Best Online Agency” - Logitravel

Categoria “Best Cruise Specialist Agency” - Loja de Cruzeiros -Top Atlântico

Categoria “Best Agency: Madeira” - A Venda das Viagens

Categoria “Best Agency: Açores” - Interpass- Ponta Delgada

Categoria “Best Tour Operator “ - Pinto Lopes Viagens

Categoria “Best Consortium” - Gea

Categoria “Best Network” - Viagens Abreu

Prémios de Reconhecimento:

Categoria “Best New Cruisers” - PTL Tours

Categoria “Partnership Award” - Bestravel

Categoria “Initiative Award” - Top Atlântico

Categoria “Cruise Info Excellence Award” - Blog dos Cruzeiros-Cruzeiros.com.pt e Cruiselovers.pt

Categoria “Best Airline Partner - Winter Season”- Emirates

Categoria “Best Airline Partner - Summer Season”- TAP

Categoria “Fidelity Award- 15 Years Partnership” - Nortravel

Categoria “Career Achievement- Merit Award” - Timoteo Gonçalves (B Travel)