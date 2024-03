‘Confiança’ solidária com luta de jornalistas em dia de greve e cancelamento de videovigilância

A habitual conferência de imprensa após a reunião de executivo municipal, ficou marcada pela ausência de jornalistas, no dia em que decorre uma greve geral na luta contra a precariedade na profissão e pela valorização das carreiras.

A ‘Confiança’ considera justas as reivindicações dos profissionais do sector da comunicação social e expressa a sua total solidariedade para com estes profissionais e suas famílias.

“A comunicação social é um pilar fundamental da democracia em Portugal, e os testemunhos que vamos ouvindo da realidade que muitos jornalistas têm que enfrentar, com precariedade laboral, salários baixos, falta de meios e pressões sofridas, evidencia a emergência em apoiar este sector ”, defende o vereador Miguel Silva Gouveia.

O autarca da Confiança expressa ainda a sua solidariedade, enviando “um abraço a todos os profissionais, agradecendo o serviço público de promoção de uma sociedade melhor informada e mais esclarecida que, apesar das dificuldades, vêm prestando”.No que diz respeito aos assuntos da reunião de Câmara Municipal do Funchal desta semana, relevo para o cancelamento do concurso internacional para aquisição do sistema de videovigilância por erros processuais, numa manifesta incompetência da actual vereação, após ter anunciado por diversas ocasiões que este sistema já estaria em funcionamento.

A proposta de extinção deste concurso, que mereceu a abstenção dos vereadores das Confiança, demonstra a incapacidade do actual executivo em encontrar soluções para a cidade do Funchal, nomeadamente para a insegurança que se vai adensando, e uma absoluta ausência de liderança.

Além do adiamento da entrada em funcionamento do sistema de videovigilância, recorde-se o bloqueio das propostas da Confiança para a implementação de uma Polícia Municipal e o caos atualmente evidente na fiscalização, com a multiplicação das ocupações abusivas do espaço público municipal com esplanadas, publicidade e eventos não autorizados.

Numa altura em que se vão acumulando queixas sobre o barulho e a violência na noite funchalense, tarda, igualmente, em ser revisto o regulamento de horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, apesar da proposta da Confiança, apresentada há mais de um ano e chumbada pelo PSD, prever a redução desses horários sempre que existissem reclamações fundamentadas dos moradores.

Nos assuntos da ordem de trabalhos, a equipa da Confiança votou contra a declaração de interesse público para licenciamento de um armazém e escritórios construídos ilegalmente, situados em zona de risco de aluvião e de movimentos de vertente, na Ribeira dos Socorridos, pela interpretação discricionária da lei que este executivo insiste em manter, para proteger interesses privados em prejuízo do interesse público.

Por unanimidade, foram aprovados os votos de louvor à vice-campeã do mundo de natação Susana Sousa Gomes e ao campeão nacional de badminton, Tiago Berenguer, e ainda um voto de pesar ao antigo vereador da Câmara Municipal do Funchal, Duarte Gomes.