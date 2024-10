A Coligação Confiança afirma que mais parece um simulacro o pedido de parecer da Câmara Municipal do Funchal à Direção Regional de Cultura no caso do parque de estacionamento na Praça do Município.

Para a Confiança, demonstra a “ausência de um estudo aprofundado e reflete o grau de impreparação e incoerência do atual executivo municipal”, é descrito.

“No documento enviado à DRC, a CMF solicita um parecer sobre dois cenários alternativos para o projecto, em que o primeiro propõe um parque subterrâneo com dois pisos, para estacionamento e para cargas e descargas, e o segundo propõe a mesma coisa, mas em quatro pisos.

A DRC, na sua resposta, teceu duras críticas ao pedido da CMF, sublinhando a superficialidade dos documentos submetidos, que se limitavam a assinalar a área de intervenção e a sugerir a profundidade da construção. Não foram incluídos estudos técnicos sobre os impactos na circulação e vivência do centro histórico, prazos de execução, acessos ao parque, nem como a “reconstrução” da Praça do Município iria interferir com o seu valor patrimonial. A ausência destes elementos essenciais denota a falta de rigor e preparação com que o actual executivo tem abordado esta questão.

Na mesma resposta, a DRC recordou o trabalho durante o mandato anterior, sob a gestão da Confiança, quando foram desenvolvidos projectos sólidos para a requalificação da Praça do Município, pelo arquitecto Paulo David e pelo arquitecto Gonçalo Byrne, e que mereceram o parecer favorável. Estes projectos foram objecto de análises rigorosas e contaram com várias reuniões técnicas e visitas ao local, num processo de colaboração e estudo meticuloso existentes no mandato anterior, que contrastam fortemente com a abordagem actual, que parece desprovida de uma estratégia clara e de uma metodologia responsável”, relatam em comunicado à imprensa.