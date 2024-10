No rescaldo da habitual reunião semanal da autarquia do Funchal, a Coligação Confiança referiu aos jornalistas que se assiste a um ‘Urbanismo à la carte’ em referência à delimitação da Unidade de Execução 06-A do Plano de Urbanização do Amparo.

Para Miguel Silva Gouveia é inequívoco que “três anos depois de assumir funções, o PSD ainda não sabe o que quer fazer do Funchal”.

Mais disse ser “imperativo que o planeamento urbano seja feito a pensar no futuro da cidade e na qualidade de vida dos funchalenses, e não exclusivamente para satisfazer as vontades de alguns”.