Os vereadores da Confiança denunciaram a falta de transparência na atribuição dos 33 apartamentos municipais recentemente inaugurados na Nazaré, no Funchal. Criticam o facto de o processo, segundo nota de imprensa, não ter sido votado em reunião de Câmara nem divulgados os critérios usados, ao contrário do que acontece com outros apoios sociais.

A Confiança afirma que recebeu queixas de munícipes inscritos na SocioHabita que alegam não ter sido informados nem considerados. Recordam ainda que, em março, o PSD chumbou uma proposta para garantir que as casas fossem atribuídas com base na lista de espera oficial.

Criticam também a baixa execução da Estratégia Local de Habitação, com apenas 16% dos fogos prometidos concluídos.

“Mais grave ainda é o facto de, dos mais de 200 fogos previstos na Estratégia Local de Habitação aprovada no mandato anterior, este executivo PSD só ter conseguido concluir este projeto — o que representa uma lamentável taxa de execução de apenas 16%. Dos mais de 28 milhões de euros de financiamento assegurados no acordo firmado entre a CMF e o IHRU no mandato anterior gerido pela Confiança, mais de 23 milhões ficaram por executar por pura incompetência, atrasos e promessas não cumpridas”, corrobora o documento enviado à imprensa por parte do gabinete de comunicação da Confiança.