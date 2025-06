Nos próximos dias 25, 26 e 27 de junho, a Universidade da Madeira acolhe no Campus da Penteada a XII Conferência da European Society in Family Relations, dedicada ao tema “Families across space and time”, organizada pelo Departamento de Psicologia da Universidade da Madeira e pelo Centro Universitário de Investigação em Psicologia – Pólo UMa.

Estarão presentes cerca de 200 conferencistas provenientes de 32 países, que apresentarão trabalhos e discutirão temas como as relações intergeracionais, as transições modernas nas estruturas e relações familiares, as dinâmicas espaciais e a mobilidade familiar, e as relações das famílias com os contextos sócio-económicos.

Sendo um evento de caráter transdisciplinar pretende discutir estes temas a partir do ponto de vista de diversas áreas científicas, e ser um espaço de reflexão aprofundada e cientificamente fundamentada.

O programa inclui 14 simpósios, 120 comunicações orais, 32 posters e 5 conferências principais: Alda Botelho Azevedo (Universidade de Lisboa), Angela Abela (Universidade de Malta), Isabelle Roskam, Universidade Católica de Louvain, Raul Medina (University of Guadalajara) e Vanessa May (University of Manchester).

Destinado a estudantes, investigadores e profissionais este será um evento internacional marcante pela diversidade e qualidade do seu contributo científico. As inscrições continuam abertas.