Francisco Taboada expressa que a EEM está empenhada nesta temática e que tem 10 das principais levadas sob a autonomia e sob a gestão da Empresa de Eletricidade.

Acontece esta manhã, no auditório do Museu de Eletricidade, a IV Conferência do Caminho Real da Madeira, que visa refletir sobre o futuro dos caminhos reais. O evento é da responsabilidade da Associação do Caminho Real da Madeira.

O presidente do conselho de administração da Empresa de Eletricidade da Madeira, Francisco Taboada, começou por felicitar a iniciativa e dizendo que a Empresa de Eletricidade tem sob a sua tutela 114 quilómetros de levadas.

“Isso significa que temos 10 das principais levadas sob a autonomia e sob a gestão da Empresa”. Designadamente, algumas das mais importantes, nomeadamente a Levada do Alecrim, a Levada do Risco, a Levada das 25 Fontes.

“E também, nomeadamente no sistema da Central Hidroelétrica da Serra de Água, temos a levada do Norte, uma das mais importantes (...) e a levada das Rabaças, que, infelizmente, tem sido muito afetada pelos temporais”.

Por fim, o presidente do conselho de administração da EEM asseverou que a empresa investe anualmente mais de 1 milhão de euros na manutenção destas levadas. “Temos mais de 40 funcionários dedicados só a estas levadas”, disse para explicar o empenho nesta questão.

“A nossa obrigação é repará-las e fazer também a nossa parte o melhor possível”, fundamentou o responsável.