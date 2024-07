Condições meteorológicas adversas obrigam Easyjet a divergir voo para o Porto Santo

Um voo da Easyjet, proveniente de Lisboa e que deveria aterrar no Aeroporto da Madeira pelas 16 horas de hoje, acabou por ser divergido para o Porto Santo.

Segundo consta no site da companhia aérea, o voo teve de ser divergido na sequência de “condições meteorológicas adversas” no Funchal, as quais estariam “abaixo dos limites de segurança”.

A próxima tentativa de aterragem, desta feita do Porto Santo para a Madeira, está agendada para as 17h40, com chegada às 18h03.