A Câmara Municipal de Santa Cruz adiantou esta tarde que, por recomendação do Serviço Municipal de Proteção Civil, e dada a previsão de agravamento das condições meteorológicas, foi decidido adiar parte da programação da Hora do Planeta neste concelho.

“Depois de uma tarde com boa afluência e com uma agenda variada, a organização mantém o apagão da Hora do Planeta, mas vê-se obrigada a adiar o restante programa para data a anunciar”, revela em comunicado.

“Assim, não se irá realizar hoje o espetáculo ‘Vento das Arábias”, pelo Teatro Bolo do Caco, e a corrida no passeio marítimo de Santa Cruz pelo Sporting Club Santacruzense e pela Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira. Razões de segurança levam ao adiamento em particular desta prova, pois as características do pavimento, grande parte em calçada portuguesa, tornaria a prova insegura para os participantes.”

Adiado fica também o espetáculo Som Varrido ‘Vai tudo para a Meia Serra’, que juntava no mesmo palco os Camachofones, funcionários do Município de Santa Cruz e alunos da Escola Básica de 1º Ciclo com Pré-Escolar das Figueirinhas.

A autarquia realça que todas estas iniciativas serão depois reagendadas.

Também a Câmara Municipal da Calheta decidiu adiar a Caminhada Pelo Planeta, iniciativa que estava agendada para este sábado, igualmente devido às previsões meteorológicas para as próximas horas.