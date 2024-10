A Câmara Municipal do Funchal informou em comunicado que, por motivo de realização de trabalhos de repavimentação da Rua Conde Carvalhal, torna-se necessário condicionar a circulação rodoviária nesse arruamento, no troço compreendido entre o Largo João Abel Caldeira Leal e a saída da Via Rápida/Estrada do Aeroporto, desde ontem até a 08.11.2024.

A circulação rodoviária será realizada de forma alternada, coordenada por sistema semafórico temporário.

A CMF agradece, desde já, a compreensão dos senhores condutores para os transtornos causados, solicitando a colaboração no cumprimento da sinalização rodoviária existente no local.

Para mais informações deverá consultar a plataforma municipal infomobilidade.funchal.pt.