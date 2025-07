A Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas afirmou, hoje, que não foram apresentadas propostas ao concurso público para obras no cais velho do Porto Santo e no pontão das Salinas.

O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, lamenta a ausência de propostas e assegura que serão avaliados e ponderados os moldes para o lançamento de um novo concurso público “com a maior brevidade possível, pois esta continua a ser uma intervenção prioritária para o Governo Regional”.

“Esta situação inviabiliza, para já, o início das intervenções previstas para os próximos meses. No entanto, continuamos empenhados em concretizar este investimento estratégico para o Porto Santo, que tem como objetivo reforçar a segurança e a funcionalidade das infraestruturas marítimas da ilha”, afirmou o governante.

O Governo Regional havia aprovado um investimento superior a 2,2 milhões de euros, com um prazo de execução estimado em 540 dias para a conclusão da empreitada. A requalificação do Cais Velho e do Pontão das Salinas insere-se na política do Governo Regional de valorização contínua e modernização das infraestruturas da Região Autónoma da Madeira.