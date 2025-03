A Casa do Povo de São Roque do Faial organizará amanhã, Dia de Carnaval, um convívio de Carnaval com destaque para o concurso: ‘Melhor Disfarce’, na sua sede.

A concentração dos “mascarados” será a partir das 15h00 horas, seguindo-se, às 15h30 o desfile dos concorrentes do concurso.

“Como já aconteceu nos últimos dois anos, este ano volta a não haver cortejo, pois o número de pessoas que participaram nas últimas edições, não justificam a realização do mesmo. Em alternativa iremos fazer o Concurso do Melhor Disfarce”, explica a casa do povo.

O referido concurso terá uma vertente para as crianças e outra para os adultos. Haverá prémios para os 3 melhores classificados nas duas vertentes. Para participar no concurso basta dirigir-se à Casa do Povo, mascarado ou disfarçado, e inscrever-se junto dos serviços administrativos.

O principal objetivo desta atividade é manter o hábito das pessoas se mascararem nesse dia e assim fazer lembrar o Carnaval de outros tempos, para além de proporcionar momentos de convívio e confraternização entre os concorrentes.

No final haverá um lanche-convívio para todos os participantes onde não faltarão as malassadas e os sonhos, iguarias típicas desta época.

A Casa do Povo convida todos os interessados a se associarem a esta iniciativa, mesmo aqueles que não sejam residentes em São Roque do Faial.