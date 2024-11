A Casa do Povo de São Roque do Faial vai organizar a vigésima edição do Concurso do Tocar do Búzio, no próximo dia 10 de novembro, na sua sede.

A anteceder o concurso, pelas 17h30, haverá um workshop ‘Como tocar o Búzio’, da responsabilidade do professor Lúcio Perestrelo. “Pretendemos assim dar a oportunidade a que, mesmo aqueles que nunca tocaram num búzio aprendam a fazê-lo”, refere em nota de imprensa a Casa do Povo, que disponibilizará alguns búzios para o efeito.

Com estas iniciativas, a organização pretende “manter a tradição de, na véspera de São Martinho, tocar os búzios”, sendo que quando esta atividade começou a se realizar, “já as populações mais jovens desconheciam esta tradição centenária.”

O certame é aberto a todos os interessados e serão atribuídos prémios às categorias de Homem, Mulher e Jovem/Criança que tenham a melhor pontuação. Os concorrentes participam em 3 modalidades: toque mais forte, toque mais longo e toque mais artístico.

O concurso é aberto a todos os interessados mesmo não sendo residentes em São Roque do Faial. As inscrições podem ser feitas através do email: cpsaoroquedofaial@gmail.com ou do nº de telefone 291575030. Também poderão inscrever-se no local até à hora prevista para o início do concurso.

Após o referido concurso, haverá a atuação do Grupo de Cantares do Imaculado, da Casa do Povo do Imaculado Coração de Maria.

A atividade terminará com um convívio para todos os participantes, com iguarias da época, nomeadamente: o bacalhau, o gaiado seco, e como não poderia faltar, o Vinho Novo. Haverá também a atuação do Grupo de Tocares e Cantares ‘Camponeses’ daquela Casa do Povo

“Com a organização deste concurso, a Casa do Povo de São Roque do Faial pretende que as tradições da freguesia se mantenham, pois elas são um pouco da alma deste povo”, conclui a nota de imprensa.