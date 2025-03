A Câmara Municipal do Funchal, em parceria com a Associação Comercial e Industrial do Funchal – Câmara de Comércio e Indústria da Madeira, volta a dinamizar o Concurso de Montras ‘Funchal em Flor’, uma iniciativa que pretende promover e impulsionar o comércio local e incentivar a criatividade dos comerciantes, na decoração das suas montras e fachadas.

O concurso desafia os estabelecimentos comerciais do Município a criar espaços decorativos apelativos e alusivos à Festa da Flor, sendo, igualmente, valorizada a vertente ecológica e sustentável. Para além da eleição das cinco melhores montras, será atribuído o Prémio ‘Montra Sustentável’, que distingue a decoração que melhor integre práticas ecológicas, como a utilização de materiais recicláveis e/ou naturais.

As candidaturas estão abertas até 30 de abril de 2025.

A decoração das montras deverá permanecer visível no período compreendido entre os dias 2 e 23 de maio de 2025.

A participação é gratuita e representa uma excelente oportunidade para os comerciantes promoverem os seus negócios e contribuírem para uma maior dinamização do comércio da cidade do Funchal.

O Município do Funchal premeia seis estabelecimentos, com a atribuição dos seguintes prémios:

1.º prémio: 1000€

2.º prémio: 800€

3.º prémio: 600€

4.º prémio: 400€

5.º prémio: 200€

Prémio Montra Sustentável: 500€