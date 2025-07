O Palácio de São Lourenço é palco, amanhã, do concerto do ‘Estúdio de Música Antiga’ do Conservatório-Escola das Artes da Madeira-Eng.º Luiz Peter Clode.

O evento, cuja entrada é gratuita, tem lugar pelas 18 horas. Constitui uma oportunidade para o público revisitar os salões do andar nobre antes do seu encerramento temporário por ocasião do início dos trabalhos de reabilitação previstos no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Entretanto, na nota de divulgação do concerto, é adiantado, que a data do encerramento temporário do Palácio para visitas será divulgada oportunamente pelo Gabinete do Representante da República.