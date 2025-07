A Concelhia de Machico do CDS-PP Madeira vai a eleições amanhã, entre as 18h00 e às 20h00, no Restaurante Tasquinha do Pescador, freguesia do Caniçal.

A ordem de trabalhos está assim ordenada: Eleição da Mesa da Assembleia Concelhia; Eleição da Comissão Política Concelhia; Eleição de 3 representantes ao Conselho Regional ao abrigo da alínea h) do artigo 17º dos Estatutos do CDS-PP Madeira.

O líder regional do CDS-PP, José Manuel Rodrigues,irá prestar declarações à comunicação social, pelas 20h00.