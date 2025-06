A cerimónia oficial do hastear da Bandeira Azul e da Bandeira ‘Qualidade de Ouro’ teve lugar sexta-feira, dia 27 de junho, no Complexo Balnear do Faial, distinguindo novamente o espaço pela excelência ambiental, segurança, qualidade da água e compromisso com a sustentabilidade.

A iniciativa contou com a presença de Élia Ribeiro, presidente do Conselho de Administração da Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira (SDNM), que reafirmou o compromisso de salvaguardar o interesse público em benefício das populações locais e do desenvolvimento sustentável dos concelhos de São Vicente, Porto Moniz e Santana, através de uma gestão adequada dos fundos disponíveis. No local também foi feito um reconhecimento público ao trabalho de todos os que contribuem diariamente para o bom funcionamento e a manutenção do Complexo Balnear, incluindo trabalhadores das Sociedades de Desenvolvimento, concessionário local, Câmara Municipal de Santana e Governo Regional da Madeira.

Refira-se que o galardão internacional da Bandeira Azul é atribuído anualmente pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE) e representa o reconhecimento do cumprimento rigoroso de critérios ambientais, de gestão eficiente e de informação e educação ambiental. Paralelamente, a atribuição da Bandeira ‘Qualidade de Ouro’, pela Quercus, reforça o elevado padrão de qualidade da água balnear.

A infraestrutura conta com uma piscina natural, piscina infantil, solário, zona de restauração, balneários, campos de jogos e estacionamento, “oferecendo todas as condições para um verão seguro para os residentes e turistas, num espaço que alia lazer, qualidade ambiental e paisagens naturais de excelência”, conforme expressa, em comunicado, a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas.