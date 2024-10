A Universidade Sénior do Imaculado Coração de Maria deu particular destaque ao Complemento Regional para Idosos no seu Tema da Semana desta segunda-feira, com uma sessão na Escola da APEL.

A iniciativa contou com a presença da secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Ana Sousa, que, de acordo com uma nota enviada à redação, fez questão de estar presente nesta sessão de esclarecimento sobre esta importante medida de apoio à população idosa promovida pelo Governo Regional.

Ana Sousa liderou uma comitiva da Direção Regional da Cidadania e Assuntos Sociais, que detalhou os benefícios e as condições de acesso ao Complemento Regional para Idosos, medida que tem como objetivo garantir um suporte adicional aos mais idosos.

A governante relembrou que as candidaturas terminam no dia 31 de outubro e que os candidatos elegíveis receberão retroativos desde janeiro, num apoio cujo valor total será de 1.320 euros por beneficiário.

Ana Sousa elogiou o papel ativo da Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria e enfatizou a importância de colaborar com as instituições locais para garantir que todas as medidas de apoio cheguem efetivamente aos cidadãos que delas mais necessitam.

O presidente da Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria, Pedro Araújo, deu as boas-vindas à comitiva e aproveitou a ocasião para reafirmar o compromisso da Junta de Freguesia em continuar a desenvolver projetos em prol da população sénior.

O autarca referiu-se ao crescimento da Universidade Sénior como um pilar essencial no combate à exclusão social e no incentivo ao envelhecimento ativo e saudável entre os residentes da freguesia.