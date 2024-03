O plenário da Comissão Social da Freguesia do Imaculado Coração de Maria reuniu-se, na noite desta quarta-feira, pela quarta vez, desde a sua constituição, num encontro realizado no Espaço Geração Imaculado.

De acordo com uma nota divulgada pela Junta de Freguesia, a reunião começou com a deliberação favorável da adesão de cinco novos membros, nomeadamente a Escola Superior de Enfermagem São José de Cluny e as associações Presença Feminina, Fibromialgia, Vamos Lá Madeira e My Madeira Island.

Depois de aprovadas duas alterações ao Regulamento Interno, seguiram-se informações prestadas pela Junta de Freguesia relativamente ao Apoio ao Associativismo e ao novo Espaço Geração Imaculado, que poderá ser dinamizado pelos parceiros.

Noutro dos pontos da ordem de trabalhos, “foi feito o ponto de situação do diagnóstico social da freguesia, com o coordenador do projeto, o psicólogo Hugo Fernandes, a transmitir o cronograma dos trabalhos em curso”.

“Um dos principais temas da reunião foi a apreciação de uma proposta para a criação de uma ‘comunidade whatsapp’, que reforce a proximidade da população com a Junta e restantes instituições, projeto que será aprofundado por todos os membros”, pode ler-se na mesma nota.

Na reunião, foi também abordado o Regulamento de Voluntariado da Junta, que está disponível para as entidades parceiras, bem como a futura criação de projetos conjuntos envolvendo dois ou mais membros constituintes da Comissão.