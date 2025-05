A iniciativa da Câmara Municipal do Funchal ‘+ Comércio Local’ terá já contribuído para o valor de compras nas lojas tradicionais na ordem do 2,3 milhões de euros, até o dia 12 de maio, no que respeita à edição de 2025, cujo a segunda ronda de entrega de prémios deu-se hoje naquela autarquia.

Na ocasião, foram entregues mais 20 vales de compras, no valor unitário de 250 euros, resultante de mais um dos três sorteios a cada ano.

Ora, até ontem, já tinham sido distribuídos 118.340 cupões, sendo que valor mínimo de compra para se habilitar é de 20 euros, assim se chegando ao valor de 2.368.000 euros, arredondado por baixo.

Neste ano, são aderentes à iniciativa 339 estabelecimentos comerciais, de todas as freguesias do Funchal.

Falta ainda um sorteio, pelo que no total a autarquia liderada por Cristina Pedra, numa parceria com a ACIF, consigna 15 mil euros para esta fórmula de incentivo ao comércio local tradicional.