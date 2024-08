Bom dia!

- A partir das 9h30, no Parque de Santa Catarina, a PSP faz uma atividade junto dos Campos de Férias e ATL.

- Pelas 11h00, realizam-se as comemorações dos 100 anos da Casa de Saúde São João de Deus, no Caminho do Trapiche, em Santo António.

- A exposição ‘Construção’, de Thomaz Moreira, é inaugurada às 16h00, nos Paços do Concelho do Funchal.

- Está marcada para as 18h45 a abertura do ART’Camacha 2024, no Largo da Achada.

- Às 19h00, acontece o Encontro de Estudantes Universitários da freguesia de São Roque do Faial, num restaurante local.

- A Festa Gastronómica do Peixe Espada Preto na baía de Câmara de Lobos abre portas às 19h00, com muita animação e showcooking dos chefs Yves Gautier e Carlos Pereira.

- No Festival SantaCurtas, às 21h30, há dança contemporânea com Afonso Coelho e Isabel Rochael – ‘Subtil Alamada que se (des)Amada’, no auditório da Casa da Cultura – Quinta do Revoredo.