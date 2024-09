Comandante do RG3 despede-se da Madeira de “coração cheio”

O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, recebeu, esta manhã, em audiência para apresentação de cumprimentos de despedida, o Comandante do Regimento de Guarnição n. º3. O Coronel João Bernardino fez questão de agradecer toda a cooperação institucional e profissional, que qualificou de excelente, e disse que deixa a Região de “coração cheio”.

“Foram dois anos marcados por uma missão francamente positiva. Foi uma honra e um privilégio comandar os militares e os civis que trabalham no Regimento de Guarnição n.º 3 (RG3), da Zona Militar da Madeira”, referiu o Coronel João Bernardino aos jornalistas, após a audiência.

O Comandante do RG3 salientou a importância do trabalho de equipa que permitiu alcançar vários objetivos nas áreas da “formação dos militares, na preparação e valorização das praças, e na manutenção dos militares”, através do Regime de Contrato Especial e na atualização dos vencimentos dos militares, na sequência das decisões tomadas pelo Exército.

Destacou, ainda, a atividade dos militares que estiveram presentes nas grandes calamidades que atingiram a Madeira, como foi o caso da “tempestade Óscar”, que deixou mais de 50 pessoas desalojadas, muitas delas foram alojadas temporariamente no RG3, e, mais recentemente, nos incêndios.

Os militares madeirenses continuam a participar nas missões nacionais destacadas no estrangeiro. “Temos, neste momento, militares em Moçambique, na República Centro Africana, e na Roménia”, país para o qual vão ser enviados mais 35 militares do RG3.

Portanto, o Regimento está coeso, está forte e eu tenho um orgulho muito grande em ter comandado o Regimento”, concluiu o Coronel João Bernardino.

O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, agradeceu o trabalho desenvolvido pelo Comandante do RG3, que agora termina a missão, assim como a colaboração prestada por todos os militares à população madeirense.

Ao Coronel João Bernardino desejou as maiores felicidades profissionais e pessoais.