O comandante da Zona Militar da Madeira, major-general Jorge Pedro, cessa funções no final de julho e será substituído pelo brigadeiro-general José Carlos Mello Loureiro.

Hoje, o comandante apresentou cumprimentos de despedida ao secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues.

Após o período de um ano e sete meses à frente do Comando da Zona Militar da Madeira, Jorge Pedro disse ao governante que deixa o cargo com o sentimento de missão cumprida, destacando a experiência “diferente” e “desafiante” vivida num território onde nunca havia estado.

De acordo com um comunicado da Secretaria Regional da Economia, o major-general prosseguirá agora a sua carreira na cidade de Évora, onde assumirá a Direção de Formação do Exército, um novo desafio que encara com o mesmo entusiasmo e espírito de missão que o motivaram durante o seu comando na Madeira.

Jorge Pedro transmitirá o comando ao brigadeiro-general José Carlos Mello Loureiro, que tomará posse como Comandante da Zona Militar da Madeira.

“Tenho a certeza de que o Comando ficará bem-entregue”, afirmou, sublinhando que o seu sucessor “realizará um trabalho relevante” em prol da instituição e da Região.